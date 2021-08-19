Зустріч Зеленського і Байдена переноситься на день

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом 31, а не 30 серпня, як планувалося раніше. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дата перемовин перенеслася на день через розширення формату зустрічі президентів. Тепер буде не лише зустріч делегацій, а й перемовини президентів віч-на-віч.

"Все в силі, працюємо на повну потужність", - запевнив Кулеба.

На початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у Вашингтоні з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Сторони обговорювали підготовку візиту президента Володимира Зеленського і його перемовин з Джо Байденом.