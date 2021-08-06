Зустріч Зеленського і Байдена. Зараз у нас буде три тижні "тихої дипломатії" - посол Маркарова

Українські дипломати вийшли на фінішну пряму підготовки візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон - тепер їх очікує три тижні "тихої дипломатії". Про це в Facebook написала посол України в США Оксана Маркарова.

За словами Маркарової, реальна мета українських диппредставників в США - поглибити стратегічне партнерство України і США "реальними конкретними спільними ініціативами" в захисті суверенітету і територіальної цілісності. Крім того, дипломати хочуть підвищити безпеку в Україні та регіоні, збільшити військові можливості України і прискорити трансформацію держави в сучасну економічну сильну демократичну країну.

Вона зазначила, що також відбулася зустріч з членами українського кокусу в Конгресі - сенаторами Джин Шахін, Крісом Мерфі, Джимом Рішем, Роджером Вікері, Бобом Менендес, Бенджаміном Кардін і конгресменом Бредом Шерманом.

"Як сказав міністр (закордонних справ Дмитро Кулеба - ред.), Тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американським партнерами будемо працювати над реалізацією обумовлених конкретних планів про зустріч лідерів України та США", - сказала Маркарова.

Зустріч Зеленського і Байдена в Вашингтоні запланована на 30 серпня. У Конгресі США закликали перенести зустріч на інший час, так як ця дата збігається з канікулами конгресменів.

4 серпня Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки зустрічі Зеленського і Байдена. Кулеба заявив: Зеленський поїде в США в сильній позиції, а розмов на підвищених тонах і шантажу не буде.

Кулеба і Єрмак зустрілися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Співрозмовники впевнені в успіху зустрічі Байдена і Зеленського.