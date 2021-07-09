Зустріч Зеленського та Ангели Меркель відбудеться 12 липня

Переговори президента України Володимира Зеленського та канцлерки Німеччини Ангели Меркель відбудуться 12 липня під час вечері, розповів речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Укрінформ".

"Федеральний канцлер Ангела Меркель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 12 липня 2021 року о 19:00 (тобто 20:00 за київським часом - ред.) за спільною вечерею", - заявив Зайберт.

Він також назвав основні теми саміту - це Донбас та "Північний потік-2". Також сторони говоритимуть про виконання Мінських домовленостей, двосторонні відносини та відносини з Росією.

Після переговорів і Зеленський, і Меркель дадуть пресконференцію.

В июне состоялся разговор канцлера Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. Среди прочего, собеседники обменялись приглашениями: Меркель пригласила Зеленского в Берлин 12 июля, Зеленский - пригласил Меркель на инаугурационный саммит Крымской платформы и празднование 30-летия Независимости Украины 24 августа в Киеве.

Сообщалось, что основной темой переговоров Зеленского с Меркель в Берлине может стать не только перспектива запуска российского газопровода "Северный поток-2", угрожающей национальной безопасности Украины, но и поставки нам оборонительных вооружений.

В сентябре в Германии состоятся выборы в Бундестаг, после чего в правительстве, скорее всего, появится черно-зеленая коалиция. Коалицию христианских демократов и "зеленых" в Киеве рассматривают как одну из наиболее благоприятных для Украины, ожидая, в частности, перезагрузки политики по "Северному потоку-2".