Зустріч Зеленського та Байдена знову перенесли: названо нову дату

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом не відбудеться 31 серпня. Переговори глав двох держав вже вдруге перенесли.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, тепер планується, що Зеленський і Байден зустрінуться 1 вересня.

Причини перенесення зустрічі не називаються, але варто зазначити, що наразі американська сторона заклопотана евакуацією людей та військових з Афганістану, яких захопили бойовики "Талібану". Таліби вимагають, щоб вихід американців завершився 31 серпня, саме на цю дату планувалася зустріч Зеленського та Байдена.

У п'ятницю глава українського МЗС Дмитро Кулеба говорив, що не бачить індикаторів для перенесення зустрічі Зеленського з Байденом.

Тоді ж у Білому домі заявляли, що плани щодо зустрічі президентів України та США все ще в силі.