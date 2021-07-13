Зустріч Зеленського та Меркель тривала понад 4 години

Зустріч президента України Володимира Зеленського і канцлерки Німеччини Ангели Меркель у Берліні тривала понад 4 години. Про це повідомили в ОП, пише УНН.

Деталі розмови президент розповість у вівторок, 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Володимир Зеленський провів зустріч з кандидатом у канцлери ФРН, прем'єр- міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько- демократичного союзу Арміном Лашетом, де обговорив російсько-український збройний конфлікт і "Північний потік-2". Президент України підкреслив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час робочого візиту 12 липня до Німеччини має намір обговорити з канцлером ФРН Ангелою Меркель тематику енергетичної безпеки в контексті будівництва магістрального газопроводу "Північний потік-2".