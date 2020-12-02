Зустрічам Україна-НАТО не заважають суперечки з Угорщиною - Столтенберг

Двостороння суперечка між Угорщиною і Україною добре відома і має бути вирішена на двосторонньому рівні, водночас, НАТО і Україна підтвердили здатність проводити зустрічі міністерського рівня для обговорення спільних проблем.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками другого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць заявив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг.

"Я не вдаватимусь у деталі закритої частини дискусій під час зустрічі міністрів НАТО. Можу сказати, що добре відомо про існування двосторонньої дискусії між Угорщиною і Україною. Сподіваюся, що обидві країни будуть здатні розв'язати двостороннє питання. Зустріч, що відбулася сьогодні, демонструє, що ми здатні продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, ми готові надавати більше підтримки, і також здатні зустрічатися на міністерському рівні, щоб обговорювати питання, що викликають спільне занепокоєння", - сказав Столтенберг.

Він повідомив, що міністри закордонних справ Грузії і України приєдналися до колег по НАТО під час другої сесії. Темою спільного обговорення стала безпекова ситуація в регіоні Чорного моря, де Росія продовжує нарощувати військові спроможності та порушувати територіальну цілісність Грузії і України, які є для НАТО поважними партнерами у цьому регіоні.

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