Звернення Президента України щодо єдності українського суспільства

Президент Володимир Зеленський запевнив українців, що наразі Україна сильна, як ніколи.

Про це він заявив у відеозверненні

Великий народе великої країни!

Звертаюся до вас у цей напружений момент.

Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій.

Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше.

З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому - збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному - обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації.

Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.

Це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ. Два роки тому ми, як і весь світ, розгублено дивилися в очі пандемії. Проте згуртувались і чіткими системними кроками її практично перемогли. У цей складний час сильний український народ проявив свої найкращі якості - згуртованість та волю до перемоги.

На відміну від пандемії два роки тому, сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами і що з ними робити. Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Ми постійно стежимо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії.

Ми чітко знаємо, де поруч із нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани.

Нам є що протиставити. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому.

Разом з армією на передовій захисту наших інтересів перебуває й українська дипломатія. Нам вдалося досягнути дипломатичної підтримки з боку практично всіх лідерів цивілізованого світу. Більшість із них або вже відвідали та підтримали Україну, або зроблять це найближчим часом. Сьогодні всі визнають, що від України та її армії залежить безпека Європи та всього континенту.

Ми прагнемо миру й ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо.

Ми впевнені у наших Збройних Силах, але наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії - це впевненість власного народу та міцна економіка.

Ми сформували достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та нашу фінансову систему. Ми не залишимо без уваги жодної галузі, яка потребуватиме державної підтримки. Як це вже відбулося днями з авіаперевізниками. І свідченням цього є стабільний курс гривні та відкрите небо.

Важливим фронтом захисту є об'єктивне висвітлення ситуації вітчизняними засобами масової інформації. І зараз я хочу звернутися до українських наших журналістів. Декому з вас інколи доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість із них вже втекли з власної держави.

Працюйте на Україну, а не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля країни.

А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах та літаках, а в громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна - дійсно Батьківщина, а для кого - просто майданчик для грошей.

Окремо звертаюся до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які залишили країну або планують це зробити. Вам народ України довірив не тільки керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації - бути разом з нами, з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на Батьківщину й стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписаний. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.

У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам'ять.

Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватися й не збираємося цього вчитися.

Сьогодні - не просто День закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов до України, єдиної та неповторної. І любов переможе. Так, зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява. Але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.

Любіть Україну!

Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!

Великий народе великої країни

Президент України

https://www.president.gov.ua