Зятя Трампа три часа допрашивали о его связях с Россией

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в течение трех часов отвечал на вопросы конгрессменов во время закрытого заседания Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США

Это тот комитет, который проводит расследование в отношении России, пишет The Hill.

Издание отмечает, что Кушнер "вышел из закрытого помещения Капитолия только в 13:30 (по местному времени или в 20:30 по Киеву. - Ред.), отказываясь отвечать на вопросы журналистов об итогах заседания", - отмечает издание.

Детали допроса Кушнера неизвестны. Между тем в самом Комитете коротко прокомментировали ход слушаний.

"Мне он показался откровенным, настроенным на взаимодействие с желанием отвечать на каждый вопрос от нас и на любые уточнения", - отметил член комитета конгрессмен-республиканец Майк Конавей.

Заместитель председателя комитета демократ Адам Шифф также выразил свое удовлетворение от разговора с Кушнером.

"Это заседание было очень продуктивным и позволило поставить ряд вопросов, касающихся комитета. Мы ценим его добровольную готовность прийти и дать показания сегодня", - отметил он.

Кушнер занимает должность старшего советника Белого дома. Целью парламентского расследования является установление глубины и продолжительности связей Кушнера с российскими властями и спецслужбами, тогда как сам политик отмечает, что его и других руководителей передвыборного штаба Трампа интересовал исключительно компромат на Хиллари Клинтон и никаких контактов за пределами выборов или в любой другое время у него с Россией не было.

Благодаря огласке в оппозиционных Белому дому СМИ, удалось узнать о контактах Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком, а также с российской юристом Натальей Весельницкой - близкой подругой российского генпрокурора Юрия Чайки и деловой партнершей ФСБ. Вместе с Весельницкой на встрече присутствовал бывший профессиональный советский разведчик, имя которого не называется.

Перед сегодняшними слушаниями Кушнер признался, что четыре раза встречался с представителями России в течение избирательной кампании 2016 года.

