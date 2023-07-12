12 липня Петра і Павла: традиції, прикмети

Народне свято 12 липня відоме під назвами Петрів день, Петро і Павло, Петрівки.

Свято Петра і Павла здавна шанували в Україні. Наші предки дуже поважали апостола Петра, вважаючи його хранителем ключів від раю. До свята готувалися заздалегідь, дотримуючись посту, прибираючись в будинку і заготовлюючи продукти.

В Україні з днем Петра і Павла пов'язувалося багато повір'їв та звичаїв. На Петра вперше після посту, який в народі називають Петрівка, дозволялося готувати молочні страви.

Господині варили вареники із сиром, пекли мандрики - сирні бабки. З цього часу переставала кувати зозуля, "мандрикою вдавилась", пояснювали дітям бабусі, бо ж вона, згідно з легендою, вкрала у св.Петра одну мандрику й за це її Бог покарав тим, що вона на Петра давиться мандриками й перестає кувати. А якщо кує зозуля й після Петра, то це, за народним віруванням, вішує нещастя.

Святий Петро вважався покровителем пастухів. У нього, певно ж, був і батіг. Згадайте високі з ніжними блакитними квітами стебли цикорію - в Україні його називають "Петровим батогом".

До цього дня готувалися колись в Україні як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із польових квітів, а особливо червоними маками.

На честь свята деякі господині досі готують "мандрики" - сирно-борошняні пончики, якими харчувалися святі під час своїх мандрів світом.

Повернувшись із церкви, люди розговлялися мандриками. Кажуть, що їхня назва походить від того, що мандруючи по світі, Петро з Павлом харчувалися мандриками. У цей день господарі неодмінно виносили громадським пастухам гостинця: мандрик та грудку масла.

На Бойківщині пастухи збиралися на пасовиську, будували "петрівник" - невелику землянку чи загорожу, прикрашену зеленню і разом обідали. Їли молочне - щоб корови краще доїлися.

У східних регіонах України існував звичай на Петра "заполіскувати дійниці". Жінки обідали гуртом, а потім рвали трави, що мають жовтий цвіт, і годували ними корів: "щоб жовте молоко було".

Після Петра розпочиналися жнива. В українській петрівчаній пісні співалося: Минулася петрівонька, Почались жнива.

Наробилася у полі, Що тільки жива.

На другий день після Петра відзначали колись теж свято, але наполовину менше, і називалося воно "На-пів-Петра" або "Петрового батька". На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горнятах-"три борщі, бо св. Петро три рази відрікався від Христа".

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День Петра і Павла в Київській Русі був одним з найважливіших народних свят літа. Відзначали його з великим розмахом протягом декількох днів. Додому запрошували рідних і пригощали кашею, пивом, обрядовими мандриками.

Свято 12 липня здавна вважається дуже вдалим і щасливим для рибалок, оскільки сам Петро до служіння Богу був майстерним рибалкою. Вважається, що в цей день апостол благословить рибалок на багатий улов.

У давні часи вважали, що в цей день цілющі і очисні властивості має "петровська водиця", тому намагалися скупатися у водоймі.

Вірили, що таким чином можна зцілитися від хвороб і позбутися від пристріту. А для величезного везіння і міцного здоров'я в цей день потрібно вмитися з трьох різних джерел (колодязі теж враховуються).

Також в народне свято 12 липня очисним вважали вогонь. На багатті в це свято спалювали зламані речі та одяг хворої людини. Молодь на Петра і Павла стрибала через вогонь і в цілому веселилася, не лягаючи спати до ранку.

Ягоди і фрукти наливаються соком: з'являється перший урожай.За часів Київської Русі в народі відбувалися загальні частування - братчини

Багато українців від дідів і прадідів знають, що на Петра і Павла вперше збирають цибулю і часник - до цієї дати овочі не чіпали.

Дата 12 липня дуже вдала для шлюбу, визнання в любові і сватання. Пара, яка одружиться в цей день, буде разом все життя.

Народжені 12 липня люди дуже романтичні і мрійливі, але з реальними проблемами справляються важко. Вони не дуже організовані, часто втрачають речі і запізнюються. Це дуже віддані друзі і люблячі батьки. Для них великою цінністю є сім'я.

Що не можна робити 12 липня

Подружжю в цей день не можна конфліктувати, згадувати старі негаразди і ображати один одного, інакше відносини зіпсуються назавжди.

Не варто в цей день займатися важкою фізичною працею, ремонтом, будівництвом, рукоділлям, а також піднімати важкі речі.

На Петра і Павла не можна курити і зловживати спиртними напоями.

Прикмети погоди 12 липня

Існують такі прикмети про погоду в цей день: Яка погода в Петрів день, такими будуть наступні 40 днів.

Якщо вранці видно росу на траві, то день буде сонячним і жарким.

Павук на вулиці сплів велику павутину - до спекотної і посушливої погоди. Жовтуваті хмари в цей день віщують опади.

Зозулі і солов'ї перестали співати - до вдалого сінокосу і хорошого врожаю в цьому році.

Якщо з берези почало опадати листя, то в цьому році буде рання осінь. Хмари пливуть проти вітру - до дощу.

У наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні.

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