День народження Лесі Українки і не тільки: яке свято може з'явитися 25 лютого

25 лютого 2023 року минає 152 річниця з дня народження відомої української письменниці Лесі Українки. Її справжнє ім'я Лариса Косач.

Народні депутати запропонували цього дня заснувати нове свято День української жінки і прибрати вихідний 8 березня, передає itvmg.com.

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив'язанням до початку Лютневої революції в Росії 1917 року. Вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки - Лесі Українки, а саме 25 лютого", - йдеться у пояснювальній записці.

В Україні вже були ініціативи скасування вихідного 8 березня. Казали, що радянська традиція відзначання цього дня не передбачала обговорення гендерних проблем, а акцентувалась на ідеології.

25 лютого 1871 року у Новоград-Волинському на Житомирщині народилася Лариса Косач, що стала відомою під псевдонімом Леся Українка.

Вона писала прозу, поезію, драматургію та публіцистику. Збирала фольклор. Леся Українка видала поетичні збірки "На крилах пісень", "Думи і мрії", "Відгуки". Написала п'єси "Лісова пісня", "Камінний господар", "Бояриня".