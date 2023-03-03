Коли будуть весняні канікули для учнів загальноосвітніх шкіл

Через військову агресію Росії та бойові дії в Україні навчання дітей у школах зазнало істотних змін. Не всі школи можуть проводити заняття офлайн через загрозу ракетних ударів. Дати шкільних канікул можуть змінюватися, але їх тривалість має не перевищувати 30 днів. Коли почнуться весняні канікули

Керівництво кожної школи окремо ухвалює остаточне рішення щодо відпочинку учнів. Тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються школою у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

У школах, у яких діє семестрова система, що містить чотири чверті та два семестри, весняні канікули триватимуть тиждень. Вони розпочнуться з 27 березня та триватимуть до 2 квітня.

Школи, які навчаються за триместровою системою, підуть на весняні канікули трохи пізніше - з 3 квітня, а відпочиватимуть вони до 9 квітня.

Але не у всіх містах Україні весняні канікули розпочнуться з 27 березня. Зокрема, у Луцьку вирішили розпочати весняні канікули раніше.

"Весняні канікули у загальноосвітніх закладах Луцької громади триватимуть сім днів. Розпочнуться вони 20 березня", - розповів у коментарі "Суспільному" директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.

У Черкасах дати весняних канікул перенесли на квітень.

"Тривалість весняних канікул для учнів загальноосвітніх шкіл міста залишиться незмінною - 1 тиждень, а цього року школярі відпочиватимуть з 3 по 9 квітня", - йдеться у повідомленні Черкаської міської ради.