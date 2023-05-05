Міноборони запустило систему електронного запису на військово-лікарську комісію.

Міноборони запустило систему електронного запису до лікарів військово- лікарської комісії. Наразі система діє в тестовому режимі у п'яти містах України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона опублікувала скриншот інтерфейсу системи електронного запису до лікарів.

"Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря- спеціаліста - на потрібний день та час", - зазначила Ганна Маляр.

За її словами, після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста - на потрібний день і час.

Завдяки цій системі не потрібно буде годинами чекати у черзі - військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти.

"Зараз ми запустили проєкт в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК. У планах - перевести всі військово-лікарські комісії на роботу за електронним записом. Це відбудеться протягом травня", - додала Ганна Маляр.