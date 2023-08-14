Медовий спас: традиції свята та що не можна робити

Сьогодні, 14 серпня, віряни відзначають Перший Спас - Медовий. Це свято ще називають Маковея, або Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього.

Маковія вшановує пам'ять мучеників Макавеїв, за що і отримало таку назву.

Це було сім братів та їхня мама Соломія. Це була подія Старого Заповіту, яка трапилася приблизно 166 року до Різдва Христового. Тоді в Ізраїлі правив язичник Антиох Єпіфан. Він переслідував всіх християн.

Брати та їхня мати сповідували християнство, за що були схоплені, катовані та вбиті. Сім'я Макавеїв стала символом віри в Господа і стійкості.

Що не можна робити в цей день:

- Це перший день Успенського посту, тому не можна їсти м'ясних, рибних, молочних продуктів.

- Не рекомендовано сваритися, лихословити.

- Не можна лінуватися, просто без діла лежати на дивані.

- Не можна відмовляти в допомозі і в милостині - достаток назавжди піде з дому.

День слід провести в молитві і присвятити його благим справам.

За традицією на Медовий Спас люди йдуть до церкви і освячують баночки з медом, фрукти, овочі. Також робили спеціальні букети-обереги з маківок, польових квітів, які також освячували.

Серпень в наших предків вважався місяцем щедрості та нового урожаю.

Медовий Спас святкують у перший день Успенського посту. 14 серпня його відзначають за нинішнім церковним календарем, але за новим календарем, новоюліанським (він набуде чинності з 1 вересня 2023 року), це свято буде 1 серпня.