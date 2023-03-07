Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, "Да Вінчі" - президент

Під Бахмутом у бою за Україну загинув Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі"), повідомив у вечірньому зверненні 7 березня президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав звгиблого "добровольцем, людиною-символом, людиною- хоробрістю".

"Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Із 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", - вказав Зеленський і пообіцяв, що "Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв, наша пам'ять про них не згине".