22 серпня у клініці Сан-Рафаель (Мілан) помер італійський співак і композитор Тото Кутуньйо, передає ANSA.

Раніше Кутуньйо госпіталізували сюди із загостренням тривалої хвороби. Його менеджер повідомив, що в останні місяці співаку погіршало.

Він відсвяткував своє 80-річчя у липні.

Поховають легендарного виконавця і композитора 24 серпня у Мілані.

Кутуньйо був автором пісень для Мірей Матьє, Даліди, Джонні Холідея, Адріано Челентано. Також заснував свій гурт, де виконував власні пісні. Наприклад, у 1976-му співак разом із гуртом посів третє місце на фестивалі Сан-Ремо, а в 1980-му став його переможцем. У 1990 році виграв Євробачення.

У 2012 році на запрошення Фабіо Фаціо він виконав пісню L'Italiano з хором Червоної Армії РФ.

У 2013 році під час церемонії нагородження премією "Людина року" в Києві Тото Кутуньйо отримав нагороду "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів".

У 2019 році в Україні група депутатів листом просила заборонити співаку в'їзд до країни, через проросійські позиції, на що Тото Кутуньйо відповів, що поза політикою і є "аполітичним".

За матеріалами LB.ua, Головне в Україні.