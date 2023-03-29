Православна церква назначила нового намісника Києво-Печерської Лаври

Блаженнійший митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято- Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша) виконувати обов'язки намісника Лаври у складі Православної церкви України. Про це повідомив речник Священного синоду ПЦУ єпископ Євстратій (Зоря).

Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.

"На мене недостойного священноархімандрит поклав обов'язок намісника Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви отців Печерських приймаю його. Дорогі отці і браття! Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної православної церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", - зазначив Авраамій.

Нагадаємо, останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).