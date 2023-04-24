У Дії тепер можна отримати виписку про несудимість

24 апреля 2023%, 16:54
 Суспільство Источник: ICTV Факти

Витяг про несудимість тепер доступна в застосунку Дія. Новою послугою може скористатися кожен українець, який досяг 14 років.

Отримати відповідний документ у Дії доволі просто, для цього необхідно мати застосунок на телефоні та зробити кілька нескладних дій.

Як отримати витяг про несудимість у Дії:

  1. зайти в застосунок і перейти в розділ Послуги;
  2. обрати Довідки та виписки – Витяг про відсутність судимості;
  3. обрати тип і мету запиту;
  4. заповнити дані про себе;
  5. надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то виписка формується автоматично. Ви одразу отримаєте її на телефон.

 

Источник: ICTV Факти
 
 
 