У ДТП загинув народний депутат кількох скликань ВР Володимир Стретович

Народний депутат України 6-го та 7-го скликань Олександр Доній повідомив, що у ДТП загинув один із творців українського Основного Закону Володимир Стретович.

"Прикра звістка - в автоаварії загинув Володимир Стретович. У минулому - народний депутат кількох скликань. Фото з його сторінки - з презентації моєї книги. Він знаходив час для підтримки друзів. Він вмів дружити. У нас були спільні плани на майбутнє. Щирі співчуття рідним. Спочивайте з миром, пане Володимире. Світла пам'ять", - написав він у соцмережах.

Володимир Стретович народився на Житомирщині у селі Забарне 9 травня 1958 року. Він був був народним депутатом чотирьох скликань - 2-го, 4-го, 5-го та 6-го. Працював доцентом факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (з 2002); був почесним президентом Світового конгресу українських юристів (з вересня 1998); президентом Фонду сприяння правовим і політичним реформам (з грудня 1998); президентом Східноєвропейського департаменту Міжнародної організації "Парламентарі проти корупції" (з 2003), членом ради директорів (з жовтня 2002); членом редакційної ради журналу "Національна безпека України".

Нагадаємо, що у січні цього року загинув колишній депутат Львівської міськради та військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Віталій Свінціцький.

fakty.ua