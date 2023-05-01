У Києві на Лівому березі через пошкодження знизили тиск у водопровідній мережі

У Києві на Лівому березі понижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження електричного обладнання на каналізаційній насосній станції "Позняки".

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Насосна станція не працює, у зв'язку із чим прийнято рішення понизити тиск у водопровідній мережі на Лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Як інформує Київводоканал, орієнтовний час ліквідації пошкодження - одна доба.

Нагадаємо, росія у ніч на 1 травня здійснила ракетну атаку по Україні.

Жителі столичного Лівого берега під ранок чули вибухи. За попередніми даними, над Києвом протиповітряна оборона знищила усі ворожі ракети та БПЛА.



