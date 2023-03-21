У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

Уранці 21 березня в столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомляє КМДА.

"Радіаційний фон у всьому місті - в нормі. До нормалізації ситуації рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці", - йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, а також пожежі в Київській області. За інформацією ГУ ДСНС України у місті Києві, за минулу добу в Київській області було зафіксовано 30 осередків пожеж, включно із горінням сухої трави на території майже 35 га. Уночі всі пожежі було ліквідовано.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".

Kyiv Media