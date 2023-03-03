У Москві вбили одного з розробників вакцини "Супутник-V"

У Москві вбили співробітника НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії Андрія Ботікова, який займався створенням російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

В Слідчому комітеті Російської Федерації по Москві повідомили, що вбивство сталося вчора на вулиці Рогова. За версією слідства, між 47-річним господарем квартири і 29-річним чоловіком сталася сварка, в ході якої гість задушив його ременем і зник.

Чоловіка розшукали і затримали, він визнав свою провину. Зазначається, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

У СК РФ не пишуть ім'я вбитого, проте РІА.Новини, з посиланням на джерело, повідомляє про вбивство Ботікова.

Відомо, що Ботіков був одним з 18 вчених Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Н. Ф.Гамалії, які працювали над створенням вакцини "Супутник V". Він був серед тих учених, які отримали від президента Володимира Путіна нагороду за створення препарату.