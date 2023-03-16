У ЗСУ назвали ймовірні цілі ракетних атак РФ

Росія може й надалі завдавати ударів по Україні, незважаючи на кінець опалювального сезону, вважає Юрій Ігнат.

Росія може продовжити обстрілювати Україну, незважаючи на те, що зима закінчилась. Цілями ворога можуть стати урядові будівлі, а також інфраструктурні об'єкти. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 каналу, опублікованому в четвер, 16 березня.

За його словами, пріоритетними цілями для загарбників залишаються так звані "центри прийняття рішень": урядові будівлі, будівлі Збройних сил та Міністерства оборони.

"Урядові будівлі - це не тільки столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому чекати від них можна чого завгодно. Треба просто бути готовим і знищувати все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій щодо безпеки", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що ворог також атакує об'єкти критичної інфраструктури, щоб завдати шкоди мирному населенню.

"Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може доставити горе людям та екологічну катастрофу. Ну і як бачимо за результатами 9 березня, ворог не залишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - резюмував спікер ПС ЗСУ.