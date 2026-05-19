У ЗСУ планують підняти мінімальну зарплату до 30 тисяч гривень

У Збройних силах України планують встановити мінімальну зарплату військовослужбовців на рівні 30 тисяч гривень, про що заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Йдеться про перегляд підходів до грошового забезпечення військових, щоб посилити соціальні гарантії та мотивацію.

У Збройних силах України готуються до змін у системі грошового забезпечення, і ключовою новиною стало те, що мінімальна зарплата військовослужбовців може бути піднята до 30 тисяч гривень, про що повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, це рішення розглядається як частина ширшого підходу до посилення соціального захисту військових, які щодня виконують завдання в умовах повномасштабної війни, і для яких рівень фінансового забезпечення має відповідати реаліям служби. "Мінімальна зарплата військовослужбовців ЗСУ становитиме 30 тисяч гривень", - йдеться у заяві, яку оприлюднив Сирський.

Фактично мова йде про спробу вирівняти базовий рівень оплати для всіх військових, незалежно від посади чи підрозділу, щоб гарантувати більш стабільні умови служби та зменшити соціальне навантаження на родини захисників.

У військовому командуванні наголошують, що питання грошового забезпечення є одним із ключових у підтримці боєздатності армії, адже воно напряму впливає на мотивацію, стабільність підрозділів і можливість залучати нових людей до служби.

Окремо підкреслюється, що зміни не є одномоментним кроком, а частиною системної реформи, яка враховує реальні витрати військових та необхідність підвищення стандартів соціального захисту під час війни.

UA.NEWS