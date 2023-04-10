Україна повернула з полону 100 військових, - ОП

Україні вдалося повернути із російського полону 100 військових. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", а також Гостомеля у Київській областi, про що повідомив у своєму Telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак 10 квітня.

Ще сотня українських захисників опинилася на батьківщині після того, як багато місяців пробули у полоні у Російської Федерації. Деякі з військових, як зазначили в Офісі президента, зазнали серйозних поранень і мають захворювання.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Зробимо все необхідне, щоб кожен із них отримав усю необхідну допомогу", - повідомив Андрій Єрмак.

Більше того, робота над поверненням наших бійців триває і це не останній масштабний обмін, а особливо це порадує родичів звільнених, як зазначили у ОП, які багато місяців чекали на день, коли вони знову побачать своїх близьких.

"Вони довго чекали на своїх чоловіків, жінок, батьків удома. Очікування - це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші - вдома. І ми повернемо всіх. Тому що люди - головна цінність України", - наголосив Андрій Єрмак.

Загалом 10 квітня додому повернулося 80 чоловіків та 20 жінок, зазначають у Координаційному штабі. Серед них дев'ять офіцерів, а решта - представники рядового та сержантського складу.

"Цього разу вдалося звільнити 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовця ЗСУ та 11 тероборонців. Наймолодшому зі звільнених захисників 19 років", - йдеться у повідомленні.