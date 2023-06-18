В ЄС вилучили дітей у 240 сімей українських біженців - правозахисники

Українській владі відомо про 240 випадків вилучення дітей з сімей українських біженців в країнах ЄС. Про це заявила представник українського омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, таке відбувається через відмінності між законодавством України та приймаючої країни.

"Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитися на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином, соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину з сім'ї", - говорить Суслова.

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Представник омбудсмена називає такі випадки "недопрацюванням" з боку України: потрібно надавати громадянам, які виїжджають, більше інформації про закони в ЄС.

"Наприклад, у Німеччині ви повинні зробити такі-то процедури. Або що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку", - пояснює правозахисниця.

Суслова зазначила, що зараз влада України працює над тим, щоб допомогти сім'ям, які опинилися в подібних ситуаціях.Українські біженці в Європі - останні новини

Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійській лотереї. Відомо, що приз дістався чоловікові у віці 18-24 роки, який живе в Брюссельському столичному регіоні, проте його особу не розкривають. Він заявив, що має намір витратити як мінімум частину виграшу на допомогу Україні.

Поляки почали втомлюватися від українських біженців. Вони хотіли б зменшити обсяг допомоги, яку їхня країна надає українцям. Такими є висновки останнього дослідження суспільного сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня в Польщі.