Вітаємо зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе лише благі вісті, нехай серце наповниться радістю, хай віра допомагає долати труднощі.
Вітаємо зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе лише благі вісті, нехай серце наповниться радістю, хай віра допомагає долати труднощі.
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