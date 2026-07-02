В Україні запускають експериментальний проєкт зі створення системи реєстрації домашніх тварин

Кабінет міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення механізму ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що проєкт стане основою для створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

На першому етапі проєкт охопить собак, котів і домашніх тхорів (фреток). Реєстрація для власників буде добровільною та безкоштовною як у державних, так і в приватних ветеринарних закладах, які приєднаються до проєкту. Водночас ветеринарні послуги, зокрема чипування та вакцинація, оплачуватимуться за чинними тарифами.

Чипування не є обов'язковою умовою реєстрації, однак рекомендоване, оскільки полегшує пошук і повернення загублених тварин. Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно, а ветеринар внесе інформацію до реєстру після сканування.

Внесення даних до реєстру здійснюватимуть ветеринарні лікарі державних і приватних клінік. Дистанційна реєстрація не передбачена, оскільки необхідні особиста присутність власника та ідентифікація тварини.

Після реєстрації в єдиній цифровій системі зберігатимуться відомості про вакцинацію, ветеринарні документи та інша інформація про тварину. Це дасть змогу відновлювати дані у разі втрати паперових документів, а також спростить доступ до ветеринарних послуг.

Очікується, що реєстр також сприятиме оперативному поверненню загублених домашніх тварин власникам, ефективнішому контролю за вакцинацією, зокрема проти сказу, та централізованому обліку безпритульних тварин.

За даними міністерства, реєстр домашніх тварин уже розроблено та передано на баланс Мінекономіки. Під час першого етапу пілотування до системи внесли понад 6 тис. таких тварин. Найближчим часом розпочнеться новий етап тестування за участю державних ветеринарних клінік, після чого до проєкту поступово долучатимуться приватні заклади.

У перспективі на базі реєстру планують запровадити цифровий ветеринарний паспорт та інтегрувати його до застосунку "Дія".

Як повідомлялось, у Європейському Союзі із 22 квітня почали діяти оновлені вимоги щодо некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн, які уточнюють окремі процедури, але не змінюють базових правил.