ВООЗ скасувала статус глобальної пандемії коронавірусу

Скасування пандемії не означає, що коронавірус більше не загрожує життю людей, зазначили у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про припинення статусу пандемії для захворювання коронавірусу Covid-19. Про це повідомив у п'ятницю, 5 травня, генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебреєсус.

За даними ВООЗ, коронавірус вже не має такої небезпеки, тому у світі скасовується надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я. Водночас багато країн світу вже скасували надзвичайну ситуацію через пандемію.

"З великою надією я оголошую, що Covid-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я", - заявив генеральний директор ВООЗ.

У ВООЗ вважають, що скасування статусу пандемії щодо Covid-19 є важливим моментом в еволюції відносин людини з новим коронавірусом. Водночас захворювання збереже статус пандемічного, як і ВІЛ.

Зазначимо, пандемію через коронавірус оголосили більш ніж три роки тому, 11 березня 2019 року. Станом на 3 травня 2023 року ВООЗ підтвердила понад 765 млн випадків захворювання у світі, майже 7 млн з яких були смертельними.

Zaxid.net