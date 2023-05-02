Як отримати витяг про безвісти зниклого родича

Витяги з Єдиного реєстру будуть надавати представники Департаменту інформатизації МВС.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну десятки тисяч людей вважалися безвісти зниклими. Переважну більшість з них було знайдено. Однак ще офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій. Про це повідомляє МВС.

Витяги з Єдиного реєстру будуть надавати представники Департаменту інформатизації МВС.

Щоб отримати документ, потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м. Київ, вул. Богомольця, 10, МВС, або на електронну скриньку [email protected]) із запитом та копіями документів, які засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

На підставі витягу родичі зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам родини.

В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

sud.ua