З 2014 року 8,5 млн українців виїхали за кордон, - омбудсмен

З 2014 року Україну залишили 8,5 мільйона громадян, із них понад 5,7 мільйона - після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року

Про це на Саміті світового українства заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році - вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій", - заявив він.

Лубінець наголосив, що міжнародний статус тимчасового захисту має діяти до завершення активних бойових дій і поширюватися передусім на вразливі категорії громадян. Офіс омбудсмена, своєю чергою, розбудовує мережу представників і радників за кордоном, які консультують українців щодо захисту їхніх прав.

Окремо омбудсмен порушив проблему вилучення українських дітей іноземними органами опіки. Як приклад він навів випадок в Італії, де дитину передали під опіку іноземцям.

"Наголошую: МГП прямо забороняє всиновлення дітей із країн, де триває війна! Ми жорстко реагуємо на такі факти й закликаємо міжнародних партнерів звернути на це увагу!"- підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, масовий виїзд українців за кордон розпочався після російської агресії у 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року набув безпрецедентних масштабів. За даними ООН, станом на 2025 рік за межами України перебували понад 5,6 млн українських біженців.