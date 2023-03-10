Зеленський посмертно нагородив Дмитра Коцюбайла Хрестом бойових заслуг

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі" Хрестом бойових заслуг.

Відповідний указ No142/2023 опублікований на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" Коцюбайла Дмитра Івановича - молодшого лейтенанта (посмертно)", - йдеться в документі.

Зазначається, що відзнаку присвоєно "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі".

Командир спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня під Бахмутом.

Напередодні відбулося прощання із Героєм у його рідному селі Бовшів на Прикарпатті.

У п'ятницю відбулася церемонія прощання у Києві.