Зеленський посмертно нагородив Дмитра Коцюбайла Хрестом бойових заслуг

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі" Хрестом бойових заслуг.
Відповідний указ No142/2023 опублікований на сайті глави держави, передає Укрінформ.
"Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" Коцюбайла Дмитра Івановича - молодшого лейтенанта (посмертно)", - йдеться в документі.
Зазначається, що відзнаку присвоєно "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі".
Командир спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня під Бахмутом.
Напередодні відбулося прощання із Героєм у його рідному селі Бовшів на Прикарпатті.
У п'ятницю відбулася церемонія прощання у Києві.