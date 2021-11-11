10 країн Євросоюзу зберегли можливість в'їзду для українців

10 країн Євросоюзу зберегли можливість в'їзду на свою територію для вакцинованих проти COVID-19 українців. Про це 11 листопада у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Спочатку міністр заявив, що Ірландія стала дев'ятою країною ЄС, яка залишилася відкритою для подорожей українців.

"Умови - повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу", - написав Кулеба.

Пізніше він додав, що відкритою для українців за умови повної вакцинації чи наявності негативного результату тестування залишилася Швеція.

"Уже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше", - наголосив міністр.

Єврокомісія 3 травня цього року запропонувала країнам - членам ЄС послабити обмеження на в'їзд для поїздок із несуттєвих причин для іноземців, які щеплені проти коронавірусної інфекції. Порядок перетину кордонів країни Євросоюзу визначають самостійно. Органи ЄС дають лише рекомендації. Посли 27 країн - членів Європейського Союзу 11 червня погодилися відкрити кордони для туристів, повністю вакцинованих проти коронавірусної інфекції.

14 липня у Євросоюзі ухвалили рішення відкрити кордони для громадян України, занісши країну до списку безпечних для подорожей.

9 листопада Євросоюз викреслив Україну із "зеленого списку" країн, для яких рекомендують зняти обмежувальні заходи, введені на необов'язкові поїздки до ЄС через пандемію COVID-19. За членами Євросоюзу залишили право скасовувати тимчасові обмеження на несуттєві поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників.

Можливість в'їзду для вакцинованих українців також зберегли Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Австрія, Нідерланди, Данія та Бельгія. Цей перелік постійно поповнюють.



