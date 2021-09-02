10 вишів України потрапили в рейтинг найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education

10 вищих навчальних закладів України потрапили в рейтинг найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Найвищу позицію серед українських ВНЗ, які увійшли до рейтингу, посів Сумський державний університет, який посів 501 - 600 місце. За ним розташувався Національний університет "Львівська політехніка" на 601-800 місці. Харківський національний університет радіоелектроніки посів 1001- 1200 місце.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В. Каразіна та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича розташувалися на 1201+ місці.

Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1 600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.