150 журналістів втекли з РФ після нападу загарбників на Україну

Щонайменше 150 журналістів виїхали з Росії після нападу окупанта на Україну. Про це повідомляє незалежна російська редакція «Агентство».



Опитали співробітників з 17 редакцій. З’ясували, що у багатьох ЗМІ виїхала значна частина журналістів – майже вся московська редакція «Медузи» (близько 20 людей) Виїхали і журналісти «Дождя», «Эхо Москви», «Новой Газеты».

Головна причина від’їзду – запровадження у Росії військової цензури. Закон про «фейки про російську армію», який передбачає кримінальне переслідування, був підписаний Путіним 4 березня.

Після цього роботу в РФ тимчасово припинила і російська служба ВВС, журналісти працюватимуть з-за кордону.

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