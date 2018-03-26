18 стран заявили о выдворении дипломатов РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уже 18 стран объявили о высылке более чем 100 российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в ответ на отравление нервнопаралитическим веществом экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом она сказала в понедельник в Палате общин, сообщает U. S. News.

"США, Канада, Украина и 15 европейских наций присоединились к Британии в решении выслать российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже под дипломатическим прикрытием", - говорится в сообщении.

По словам Мэй, сегодняшнее действие является "крупнейшей коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории".

Британский премьер добавил, что "все более агрессивное" поведение России является угрозой коллективной безопасности Запада.

Как сообщалось, о выдворении российских дипломатов на данный момент уже объявили Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Швеция, Албания, Нидерланды, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия.

Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.

Кроме того, администрация США высылает 48 работников российского посольства в Вашингтоне, а также 12 россиян, которые работали в Миссии РФ при ООН в Нью-Йорке. Будет закрыто и консульство РФ в Сиэтле.

Канада решила выслать четырех дипломатов РФ.