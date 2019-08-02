2 августа прекращает действие ракетный договор между РФ и США

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией прекращает свое действие 2 августа, поскольку обе страны из него официально вышли.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гетерриш заявил, что вместе с этим договором мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны".

Кроме ДРСМД, между Россией и США действует Соглашение СНВ-3 о сокращении стратегического наступательного вооружения. Оба договора являются ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

Действие СНВ-3 истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности выйти с этого договора.

Напомним, 1 февраля, США объявили о решении приостановить участие в ДРСМД со 2 февраля.

Об этом намерении США заявляли еще в середине января. Этому предшествовало обвинение России в нарушении договора, поскольку последняя, по словам представителей американского Госдепа, разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования среднего радиуса действия. И это прямо нарушает договор. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Соединенные Штаты начнут подготовку военного ответа на нарушение Россией обязательств.

Договор РСМД теряет свою силу 2 августа. НАТО неоднократно призывал Россию сохранить его, начав соблюдать его условия до этого времени, иначе в Брюсселе будут рассматривать пути укрепления обороны против угрозы новых российских ракетных систем. Возобновить действие договора может только президент.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности со 2 февраля (ДРСМД).

"Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - заявил он в ходе брифинга в Госдепе США, передает "Интерфакс".

До того замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения", и что российская сторона продолжит убеждать США сохранить договор.

"Это серьезный шаг. Он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора", - сказал замминистра в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).