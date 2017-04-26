45% россиян поддержали отставку Медведева

Отставку премьер-министра HA Дмитрия Медведева в той или иной степени поддерживают 45% опрошенных россиян.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на апрельский опрос "Левада-центра".

"Определенно за" отставку Медведева выступили 18% респондентов, еще 27% заявили, что "скорее за" его уход с поста премьер-министра.

Кроме того, уровень доверия россиян к Медведеву упал. На сегодняшний день число "полностью доверяющих" ему составляет 3% опрошенных, в декабре прошлого года этот показатель был равен 9%, а в мае - 14%. Число "в основном доверяющих" тоже уменьшилось с 39 до 30%.

"В основном не доверяют" Медведеву 33% опрошенных, в марте 2016 года их число равнялось 30%. Количество тех, кто ему "совершенно не доверяет", также увеличилось за год с 14% до 19%.

Результаты опросов "Левады" показывают, что на сегодняшний день уровень доверия Медведеву самый низкий за последний десять лет - ему доверяют 32% респондентов. Таким же низким (33%) он был только в марте 2006 года, когда Медведев занимал пост зампредседателя правительства. При этом не доверяли ему тогда 52% опрошенных. Самый высокий уровень доверия Медведеву был в 2013 году - 71%, в марте 2014 года - 69%, а в 2016 году - 66%.

Социолог "Левада-центра" Степан Гончаров пояснил РБК, что рейтинг Медведева упал в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, внутренними экономическими проблемами и уменьшения эффекта от "посткрымского консенсуса". В аппарате правительства изданию отказались прокомментировать опрос "Левады" из-за "отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера".

Согласно опросу "Левада-центра", электоральный рейтинг Алексея Навального в марте вырос в два раза и составил 10%. Акции против коррупции, которые 26 марта прошли по всей стране, поддержали 38% респондентов.

Напомним, что в начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального выпустил расследование о "тайной империи" Медведева. В нем сообщалось, что премьер через подставные фонды и доверенных лиц владеет несколькими усадьбами по всей России, а также яхтами, квартирами, агрокомплексами и винодельнями в России и Италии.

Медведев назвал "чушью и какими-то бумажками" материалы ФБК и подчеркнул, что они делаются по принципу "компота".