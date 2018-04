46 депутатов Европарламента подписали письмо о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 в РФ

46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Европейского союза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в РФ.

Об этом во вторник, 17 апреля, сообщил брюссельский корреспондент Радио "Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"46 членов Европейского парламента пока подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира- 2018 в России", - говорится в сообщении.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 17, 2018

Ранее источники сообщали, что ряд стран ЕС готовятся объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России и обсуждают продолжение экономических антироссийских санкций на год.

Напомним, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.