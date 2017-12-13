57 стран-членов "Организация исламских государств" признали Иерусалим столицей Палестины

Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) 13 декабря выступили с декларацией о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины. Об этом сообщает издание Hurriyet.

В документе, обнародованном по итогам саммита с участием представителей стран в Стамбуле, указано, что Восточный Иерусалим признается оккупированной территорией и одновременно столицей Палестины.

"Призываем признать Восточный Иерусалим столицей Государства Палестина и призываем все страны признать Государство Палестина, а также Восточный Иерусалим в качестве его оккупированной столицы", - говорится в итоговой декларации.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) - международная организация исламских стран, основанная в 1969 году. По состоянию на данный момент в нее входят 57 стран, включая Турцию, Иран, Ирак, Египет, Йемен, Катар, Бахрейн.

Как ранее сообщалось, с призывом признать Восточный Иерусалим столицей Палестины выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Израильские власти назвали принятое решение историческим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля.

Совет безопасности ООН осудил принятие Израилем "основного закона" об Иерусалиме, подтвердив, что его принятие нарушает международное право, согласно которому столицей Израиля является Тель-Авив.