60% россиян готовы поддержать Путина на президентских выборах - опрос «Левада-центр».

Более половины россиян планируют прийти на выборы президента в 2018 году, сообщает «Левада-центр». По результатам опроса аналитического центра, 28% респондентов будут голосовать «совершенно точно», 30% — «скорее всего». Почти каждый пятый не собирается участвовать в голосовании: 10% россиян уверены, что не примут участия в выборах, 9% сомневаются, что будут голосовать. 20% респондентов не решили насчет своего участия.

Респондентов спрашивали о том, за кого из кандидатов они бы проголосовали на выборах. Наибольшей поддержкой россиян пользуется Владимир Путин, за которого готов проголосовать 61% респондентов в целом и 75% тех, кто готов принять участие в голосовании. За ним следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8% и 10% соответственно), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (6% и 7%) и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (по 2%).

По 1% россиян намерены голосовать за председателя «Яблока» Григория Явлинского, Ксению Собчак и Екатерину Гордон. Менее 1% готовы поддержать бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Опрос проведен 1-5 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отмечает, что реальная явка, как правило, ниже декларируемой и исходя из декабрьских данных может составить 52–54%. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщает, что от политтехнологов давно собирают предложения по повышению явки. По словам собеседника издания, беспокойство Кремля связано также с тем, что из-за низкой явки кое-где может быть слишком высокий процент голосования за Владимира Путина. «Большинство считают, что Путина и без них выберут, и на участки не придут. С такими аудиториями надо работать, будут применяться мобилизационные технологии»,— заявляет источник.

Источник в ЦИК заявляет, что задача провести абсолютно легитимную кампанию ставится очень жестко и это также относится к явке. По его словам, поднимать явку ЦИК будет «за счет информационно-разъяснительной работы». Источник отмечает, что «уже есть хороший информационный продукт, будет активная разъяснительная работа плюс участковые комиссии станут работать не 10 дней, как раньше, а 30, что даст им больше времени, например, на рассылку приглашений избирателям».

Владимир Путин объявил о своем выдвижении на пост президента 6 декабря на митинге-концерте в честь 85-летия ГАЗа в Нижнем Новгороде. По информации “Ъ”, о формате своего выдвижения он может заявить на пресс-конференции 14 декабря.