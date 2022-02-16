74% європейців вважають, що ЄС має захищати Україну у разі нападу Росії

Згідно з даними опитування, більшість європейців у восьми країнах стверджують, що ЄС має захищати Україну у разі нападу з боку РФ.

Опитування було проведене серед 8 000 респондентів у восьми країнах ЄС. Результати опитування показали що близько 74% респондентів вважають, що ЄС має захищати Україну у разі нападу Москви.

Згідно з опитуванням компанії Euroskopia, опублікованим сьогодні, більшість європейців виступає за допомогу Україні дипломатичними засобами.

Опитування показує, що португальські респонденти найбільше підтримують питання захисту України, на рівні ЄС, тоді як Греція має найбільший відсоток тих, хто виступає проти підтримки Києва.

47% респондентів вважають, що ЄС має використовувати лише дипломатичні засоби для підтримки України, 20% кажуть, що ЄС має вживати оборонних військових заходів, якщо це необхідно, а 7% вважають, що блок повинен навіть піти на військове протистояння з Москвою.

Респонденти у Португалії найбільше підтримали захист України - 78 відсотків за. Португальські респонденти також найбільше підтримали військовий варіант реагування на агресію РФ.

Як повідомлялося, Москва накопичує військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо її кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використовувати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум, сформульований у так званих «гарантіях безпеки» з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід та відмову країн Північноатлантичного альянсу від своєї політики безпеки.



РФ вимагала у США та НАТО дати письмову відповідь на її пропозиції щодо «гарантій безпеки». Відповідь була отримана 26 січня. Голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав ці відповіді загалом незадовільними, але уточнив, що діалог буде продовжено. У разі відмови Заходу прийняти російські «пропозиції» кремлівська влада публічно погрожувала вжити заходів «військового та військово-технічного характеру».