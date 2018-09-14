ABC: Пол Манафорт согласился на сделку со следствием

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился заключить сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим предполагаемое вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Официально о заключении сделки может быть объявлено на судебном заседании сегодня, 14 сентября.

Условия сделки не известны, уточняют собеседники ABC. По их словам, неясно, согласился ли господин Манафорт сотрудничать со следствием или просто признает свою вину на суде. Как добавляет ABC, признание вины позволило бы ему «избежать стресса и расходов на судебное разбирательство».

Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс в октябре 2017 года стали первыми фигурантами расследования об иностранном вмешательстве в президентские выборы в США. Господина Манафорта обвиняли в отмывании денег, сокрытии банковских счетов в других государствах и уклонении от уплаты налогов, в том числе, заработанных на Украине. 21 августа 2018 года суд присяжных признал его виновным по 8 пунктам обвинения из 18.