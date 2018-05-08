Adidas вынудили убрать с официального сайта фото одежды с советской символикой

Платье-майку с советской символикой Russia Tank dress можно было приобрести за 90 долларов

Известный немецкий бренд Adidas был вынужден убрать фото одежды с советской символикой со своих официальных ресурсов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте компании, передает Главком.

Сообщается, что Adidas выпустил платье-майку с советской символикой Russia Tank dress, которую раскритиковали в Литве и Украине. Теперь на ресурсах осталась только продукция с государственной символикой России. После появления фотографий одежды с символикой СССР украинский институт национальной памяти обратился с письмом к предприятию "Адидас-Украина" с просьбой не допустить реализацию одежды с советской символикой на территории Украины.

Наиболее жестко компанию Adidas раскритиковало Министерство иностранных дел Литвы. Во внешнеполитическом ведомстве посчитали, что немецкая компания болеет "империалистической ностальгией" из-за символики Советского союза на одежде бренда. В самой Литве с 2008 года на законодательном уровне запрещено демонстрировать советскую и нацистскую символику.