Адміністрація Байдена лобіює скасування санкцій проти Nord Stream 2 у Конгресі - ЗМІ

Адміністрації Джо Байдена впродовж останніх тижнів контактувала з ключовими сенаторами-демократами для того, щоби вони допомогли прибрати поправку з оборонного бюджету NDAA-2022 щодо обов'язкових санкцій проти Nord Stream 2.

Про це повідомляє в середу американське впливове видання Foreign Policy, передає Укрінформ.

"Поки російські війська зосереджуються на кордоні з Україною, що викликає побоювання нового вторгнення, адміністрація Байдена тихо лобіює союзників- демократів на Капітолійському пагорбі, щоби вони скасували (поправку - ред.) із санкціями щодо суперечливого російського газопроводу Nord Stream 2, які включені в щорічний законопроєкт про оборонні потреби",- зауважується в повідомленні.

При цьому зазначається, що високопоставлені представники адміністрації телефонували в офіси сенаторів від Демократичної партії впродовж минулого тижня й закликали їх скасувати поправку, яка зобов'язувала Білий дім ввести обмеження проти всіх без виключення компаній, причетних до проєкту російського газопроводу. У разі затвердження такої поправки, президент, по суті, втратить "привілей виконавчої влади" щодо виведення з-під санкцій юридичних та фізичних осіб на свій розсуд.

Це викликало гнівну реакцію з боку республіканців у Конгресі, зауважує видання. Зокрема, конгресмен Майк Роджерс, головний республіканець у Комітеті з питань Збройних сил Палати представників, заявив, що адміністрація Байдена намагається своїм "катастрофічним рішенням" по Nord Stream 2 підірвати безпеку союзників США в Європі. Він звинуватив Білий дім у тому, що той застосовує "тактику залаштункового тиску", оскільки знає про двопартійну опозицію Конгресу російському газопроводу.

Тим часом кілька помічників американських законодавців висловили думку, що адміністрація Байдена "веде програшну битву на Капітолійському пагорбі" проти обов'язкових санкцій, адже, Палата представників вже прийняла відповідну поправку.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада група сенаторів- республіканців внесла правку до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік. Внесена норма повторює формулювання, затверджені Палатою представників щодо введення обов'язкових санкцій проти всіх компаній, причетних до проєкту Nord Stream 2 AG.