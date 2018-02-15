Администрация Трампа активно готовит новые санкции против РФ - глава минфина

Министерство финансов США вместе с другими государственными учреждениями, активно прорабатывает следующие санкции против России, которые будут объявлены вскоре.

Об этом заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний в Финансовом комитете Сената США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы активно работаем над санкциями против России на основании нашего секретного брифинга (Кремлевской доклады - ред.)", - отметил глава американского минфина во время слушаний, посвященных бюджетным предложениям президента Трампа на 2019 финансовый год. Читайте также: От Трампа требуют новых санкций против России

Он подчеркнул, что администрация прорабатывает все необходимые шаги по введению санкций, предусмотренных "Актом о противодействии противникам Америки через санкции", утвержденным в августе прошлого года.

"Я могу заверить вас, что эти санкции наступят уже скоро ", - подчеркнул Мнучін. Читайте также: Йованович: Процедура передачи Украине Javelin - на утверждении в Конгрессе

Как сообщал Укринформ, согласно закону, администрация США 29 января представила американскому Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад", который должн, в частности, определить круг физических и юридических лиц, близких к вертикали власти Путина. Читайте также: Волкер уверяет, что США помогут прекратить бои на Донбассе

Доклад содержал как открытый перечень фамилий, который получил название "список миллиардеров" России, так и закрытую часть, которая была обсуждена на секретном брифинге в Конгрессе США.