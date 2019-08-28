Администрация Трампа будет работать над возвращением РФ в G8, - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над возвращением РФ в G8. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

"Президент полагает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - ответил Помпео на вопрос журналиста, стоит ли приглашать Россию в G7.

26 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из стран "Большой семерки" из-за его требования вернуть Россию в данное сообщество.

Перед этим издание Bloomberg проинформировало, что президент США Дональд Трамп может пригласить президента России Владимира Путина на саммит "Большой семерки" в США в 2020 году.