Администрация Трампа готовит распоряжение о снятии санкций с России - аналитик

27 января президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и российским президентом Владимиром Путиным, сообщил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит распоряжение о снятии санкций с России. Об этом в своем Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

"Источники сообщают, что администрация Трампа имеет распоряжение о снятии санкций с России", - говорится в сообщении.

По информации Потье, Трамп собирается в субботу, 28 января, "поговорить" с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в СМИ появилась информация о запланированном телефонном разговоре между российским и американским лидерами.

Сотрудник издания Politico написала в Twitter, что "ходят слухи о смягчении антироссийских санкций". Она задалась вопросом, произойдет ли это до утверждения Рекса Тиллерсона государственным секретарем США.

В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий. В декабре 2016 экс-президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США. Обама также продлил санкции до марта 2018 года.

20 января должность президента США официально занял Дональд Трамп. Он обещал "на какое-то время" сохранить антироссийские санкции, но не исключал их отмены.