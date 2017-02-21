Адвокат Фирташа: Австрия не должна становиться заложником мирового лидера - США

Американская юстиция не имеет абсолютно никаких оснований быть справедливее, чем австрийское право, подчеркнул Баумдофер В Австрии проходит суд по делу Дмитрия Фирташа. Фото: theinsider.ua

За экстрадицией украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США стоит не только потеря личной свободы, но и утрата всего состояния, поскольку Вашингтон претендует и на активы бизнесмена в Австрии. Об этом заявил адвокат украинца, экс-министр юстиции Австрии Дитер Баумдофер.

"Австрия не должна становиться заложником мирового лидера - США. Не нужно следовать слогану: America - first", - заявил он на заседании суда в Вене.

Адвокат подчеркнул, что американская юстиция не имеет абсолютно никаких оснований быть справедливее, чем австрийское право.

"Экстрадиция похоронит Фирташа как личность, будут прерваны контакты с семьей, коллегами, партнерами по бизнесу и, в конце концов, это означает утрату состояния", - отметил Баумдофер.

Между тем, как передает журналист "Сегодня" с места событий, в кулуарах обсуждают, что если Австрия откажет в экстрадиции США, это будет едва ли не первый случай в истории.

Как известно, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В ордере на арест из США бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в Америку.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину. В то же время тогда он не смог уточнить конкретные сроки возвращения, сославшись на процедурные вопросы.