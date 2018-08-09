Адвокат просит перевести Сенцова из российской колонии в больницу Симферополя

Адвокат правозащитной организации "Агора" Наташа Добрева просит уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина содействовать переводу украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова из российской колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму.

Об этом сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков 9 августа в своем Telegram- канале.

"В письме адвоката в качестве возможного варианта назван клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе. Отмечается, что медцентр выбран, поскольку он оснащен всем необходимым, и Сенцову там будет обеспечен необходимый уход. Также в Симферополе находится врач, имеющий доступ к истории болезни Сенцова", - добавил Чиков.

В письме Добрева просит "озаботиться безопасным переводом Сенцова в Симферополь" в соответствии с инструкциями ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поговорила с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о судьбе Олега Сенцова. В частности, по информации украинского омбудсмена, речь шла о возможном обмене Алексея Седикова на Олега Сенцова.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову сообщил, что состояние украинского режиссера ухудшается. По словам сестры СенцоваНатальи Каплан, "все не просто плохо, все катастрофически плохо". В то же время украинский режиссер сообщил, что не собирается прекращать голодовку.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он - "человек, который идет до конца".

14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических пленников, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.

18 июня Госдепартамент США призвал Россию освободить политических заключенных и выразил обеспокоенность растущим числом арестов правозащитников и представителей религиозных меньшинств.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.