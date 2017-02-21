Адвокат Трампа отрицает, что передавал в Белый дом план отмены санкций против РФ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает, что передавал предложение о снятии санкций против РФ бывшему советнику главы Белого дома Майклу Флинну.

При этом в интервью NBC News он подтвердил, что бывший соратник Трампа с криминальным прошлым Феликс Сатер попросил его приехать на встречу в Нью- Йорк в прошлом месяце, и привез с собой Артеменко.

"Я признаю, что короткая встреча состоялась, но категорически возражаю обсуждение этой темы (по предложению нардепа Андрея Атременка об отмене санкции против РФ - ред.) или предоставления каких-либо документов в Белый дом и / или генералу Флинну", - сказал Коэн. - Я не видел генерала Флинна в то время как я был в Белом доме, и я не тратил ни двух, ни секунды на обсуждение этого".

"Я знаю Феликса (Сатера - ред.) в течение многих лет. Я получил телефонный звонок: "Эй, Майк, у тебя есть несколько минут? Могу ли я встретиться с тобой попить кофе? Ты не возражаешь, если я возьму с собой друга?? Разве я знал, что это будет парень, который хочет баллотироваться на пост президента Украины?".

Коэн заявил, что он не имел никакой финансовой заинтересованности во встрече и не получил вознаграждение за присутствие на ней.

Коэн добавил, что даже если он и взял конверт с украинским мирным планом для Белого дома, "ну и что? Что-то не так с этим?".

Как сообщал УНИАН, издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Пока не ясно, примет Белый дом это предложение серьезно.

Как отмечает издание, этот "дипломатический фриланс" вызвал гнев украинских чиновников. В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США" и отверг идею договора аренды Крыма.

"Это грубое нарушение Конституции, - сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут проталкиваться лишь теми, кто открыто или скрыто представляет интересы России".

Издание, ссылаясь на Коэна сообщило, что Сатер дал ему письменное предложение в запечатанном конверте. Когда Коэн встретился с Трампом в Овальном кабинете в начале февраля, он якобы оставил это предложение в офисе Флинна.